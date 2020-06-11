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Корнелиу Фуркулицэ: Мафиозная группировка скупает депутатов для защиты своих интересов


Сегодня в парламенте скупают депутатов для того, чтобы защитить интересы мафиозной группировки. Об этом на заседании законодательного органа заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Я имею в виду аэропорт, кражу миллиарда. Из-за этого вы всё это делаете. И красивые слова, которые вы произносите на “чистом румынском языке”, звучат хорошо, но “плохо пахнут”, – сказал он, обращаясь к лидеру группы “Про-Молдова” Андриану Канду.

Корнелиу Фуркулицэ также обрати внимание на то, как коалиция Канду-Санду-Плаха-Шор встала на защиту вышедшего накануне из фракции ДПМ и присоединившегося к группе “Про-Молдова” депутата Ангела Агаке. Представителей данных фракций возмутил проект решения об отстранении Агаке с должности вице-председателя юридической комиссии. Некоторые из них публично высказались в поддержку депутата, а председатель группы “Про-Молдова” Андриан Канду ударился в угрозы в адрес власти, заверив, что в скором времени всё может измениться не в их пользу, “ждать осталось недолго”.

В данной связи председатель фракции ПСРМ отметил, что эти заявления были сделаны на правах “владельцев” нового “приобретения”.

– Мы видели разного рода “покупки” депутатов, но ни разу не слышали, чтобы сам “купленный” депутат сказал, что он покидает фракцию в том или ином направлении. Мы слышали только фракции или группы, которые его купили, и констатации, что “операция завершена”. Когда вы говорите: “Потерпите, нам осталось немножко”, мы понимаем, что вам осталось сделать еще несколько “закупок”. Мы подождем, не проблема, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.


Опубликовано: 12:55 11/06/2020

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