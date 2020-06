Președintele Igor Dodon continuă vizitele de lucru prin țară. Astăzi, șeful statului se va afla în raioanele Ocnița și Dondușeni. Tradițional, președintele va avea întrevederi cu autoritățile locale, agenți economici, cadre medicale, precum și va decora veterani.



"Prima destinație din agendă este SRL „Plaiul Bîrlădeni”. Gospodăria țărănească dispune de aproape 1600 de hectare de semănături și pomi fructiferi, în special, meri. Dispune de propriul sistem de irigare și deține un parc de tractoare și altă tehnică agricolă. Este una dintre cele mai bune întreprinderi din raionul Ocnița dat fiind faptul că implementează tehnologii moderne.



În continuare, am mers la școala sportivă din orașul Ocnița, construită cu peste 40 de ani în urmă. În anul 2017, clădirea a fost reparată, au fost procurate dispozitive de antrenament pentru practicarea artelor marțiale. Școala dispune de un stadion cu capacitatea de 900 de locuri, un teren de minifotbal cu iarbă artificială și trei terenuri în aer liber.



În prezent, în cadrul acestei școli funcționează 25 de secții. Acestea activează nu doar în Ocnița, dar și în filialele școlii create în circa zece localități ale raionului. În total, aici se antrenează 385 de elevi. Pe parcursul activității sale, școala a format 11 maeștri în sport, inclusiv unul de clasă internațională, precum și 25 de candidați la maeștri ai sportului și 345 de sportivi de categoria întîi.



De asemenea, împreună cu președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, am anunțat astăzi un nou proiect de amploare – deschiderea internatelor de tip sportiv pentru tinerii fotbaliști. Conform acordului cu administrația raionului Ocnița, în oraș va fi deschis primul centru de acest gen, care deja în luna septembrie, va primi primii discipoli din raioanele de nord ale Moldovei. Copiii vor trăi și se vor antrena în condiții confortabile. Am salutat inițiativa FMF și am menționat că voi acorda tot sprijinul posibil pentru deschiderea internatelor sportive și în alte raioane ale țării", a scris președintele pe pagina sa de pe o rețea de socializare.