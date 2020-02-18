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Серьезная авария с участием такси на улице Алеку Руссо
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COVID-19 в Молдове: Количество излечившихся составило 6072 человек
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