COVID-19 в Молдове: Количество излечившихся составило 6072 человек
Количество излечившихся от коронавируса составило 6072 человек. Об этом сообщили в минздраве. Так, за последние 24 часа из больниц выписаны 142 человека. Всего в Молдове на сегодняшний день было отмечено 10 321 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1060 – в Левобережье.
Состояние здоровья инфицированных: 339 – в тяжелом состоянии, 779 – в среднем. От коронавируса скончался 371 человек.
Опубликовано: 12:18 11/06/2020
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