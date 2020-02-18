

Количество излечившихся от коронавируса составило 6072 человек. Об этом сообщили в минздраве. Так, за последние 24 часа из больниц выписаны 142 человека. Всего в Молдове на сегодняшний день было отмечено 10 321 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1060 – в Левобережье.



Состояние здоровья инфицированных: 339 – в тяжелом состоянии, 779 – в среднем. От коронавируса скончался 371 человек.