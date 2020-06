Premierul Ion Chicu a venit cu un mesaj despre starea de lucruri în perioada pandemiei și reluarea tuturor activităților economice în țară.



“Spre regret, neclaritățile și incertitudinile legate de acest virus, schimbările frecvente ”de optică” privind natura și caracteristicile COVID19, transformă orice strategie de luptă cu acesta (mai degrabă) într-un ”suflat și la apă rece”. Personal, am susținut această abordare. Din lipsă de claritate – este cea mai corectă.



Am urmat cu strictețe orice recomandare a OMS încă de la sfărșitul lunii ianuarie 2020, cînd această organizație a anunțat alertă internațională. Sunt sigur, că anume această abordare ne-a permis să avem una din cele mai mici rate a deceselor de COVID-19 în Europa, iar la capitolul decese sau număr de cazuri la 1 mln. populație – să fim pe locul 20 din 48 pe continent.



E firesc, ca toții să fim focusați pe această pandemie și să întreprindem tot ce este posibil pentru a diminua efectele ei. Regret foarte mult decesul de la începutul pandemiei a peste 370 concetățeni de ai noștri, diagnosticați cu această maladie. Totodată, trebuie să reieșim din niște realități și să ne asigurăm, că focusarea exclusivă pe măsurile de combatere a virusului nu afectează mai grav oamenii pe alte dimensiuni.



Din data apariției primului caz de COVID19 în țară, de această maladie au decedat zilnic în mediu 4 persoane. Mai mult de 90% din ei au avut și alte boli grave. Raportat la numărul total de decese zilnice, această cifră consituie circa 3%. În această perioadă, de zeci de ori mai mulți oameni au decedat de boli cardio-vasculare sau alte maladii grele (în mediu avem circa 110 decese zilnic). Ocuparea locurilor din spitale aproape exclusiv cu bolnavi de acest virus, limitează posibilitățile de tratament de alte maladii, care răpun cu mult mai multe vieți.



După 15 mai am fost nevoiți să relaxăm mai multe activități economice. Poate, dacă niște iresponsabili politici nu blocau fără nici un temei plauzibil, din motive exclusiv geopolitice, circa 4,2 miliarde de lei din creditul rusesc, identificam posibilități de a menține carantina încă pe o perioadă (acei bani ne permiteau să mai finanțăm unele măsuri suplimentare de suport pentru populație și business). Fără reluarea treptată a activităților economice, țara intra în colaps financiar și bugetar. Iar lăsarea oamenilor fără salarii și pensii ar avea efecte cumulative, inclusiv asupra sănătății cetățenilor, cu mult mai grave. NOI NU MAI PUTEM ÎNCHIDE ACTIVITĂȚILE ECONOMICE, NU PUTEM LĂSA OAMENII FĂRĂ SURSĂ DE EXISTENȚĂ. Respectiv, pănă la 30 iunie vor fi reluate toate activitățile economice.



Rog cetățenii Republicii Moldova să respecte regulile sanitar-epidimiologice. Aveți vă rog grijă de sănătate. Statul Dumneavoastră face tot ce e posibil cu resursele limitate pe care le deține, dar fără contribuția și conștiința fiecăruia dintre noi – e dificil de depășit situația.



Să ne închinăm încă o dată medicilor noștri! Lupta lor pentru viața noastră continuă”, se arată în mesaj.