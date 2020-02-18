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Жители Добружи, наконец получившие электричество: Нас услышали впервые за 8 лет


При свечах, с включаемым лишь по праздникам генератором, с солнечными панелями – так на протяжении 8 лет жили люди в новом квартале Добружи, к домам которых не было подведено электричество.

Но теперь, благодаря вмешательству генерального примара муниципия Кишинёв Ион Чебана, во всех этих домах наконец будет электричество – их стали подключать накануне. Обрадовавшиеся люди уже закупаются техникой.

– Очень сложно было без света, особенно детям, – им необходимо по вечерам делать уроки, мыться. По праздникам мы использовали генератор, но он очень дорогой в использовании – на день его работы необходимо 800 леев. На протяжении 8 лет мы стучали в двери примэрии, но нас не слышали. Но теперь свет наконец есть, и мы счастливы. Благодарим господина примара за это, – сказала жительница одного из домов.

Ион Чебан, в свою очередь, высказал удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось предоставить людям элементарные условия для жизни.

– Мы продолжим начатые в пригородах проекты и реализуем другие на благо местных жителей, – заверил он.


Опубликовано: 11:00 11/06/2020

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