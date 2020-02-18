При свечах, с включаемым лишь по праздникам генератором, с солнечными панелями – так на протяжении 8 лет жили люди в новом квартале Добружи, к домам которых не было подведено электричество.



Но теперь, благодаря вмешательству генерального примара муниципия Кишинёв Ион Чебана, во всех этих домах наконец будет электричество – их стали подключать накануне. Обрадовавшиеся люди уже закупаются техникой.



– Очень сложно было без света, особенно детям, – им необходимо по вечерам делать уроки, мыться. По праздникам мы использовали генератор, но он очень дорогой в использовании – на день его работы необходимо 800 леев. На протяжении 8 лет мы стучали в двери примэрии, но нас не слышали. Но теперь свет наконец есть, и мы счастливы. Благодарим господина примара за это, – сказала жительница одного из домов.



Ион Чебан, в свою очередь, высказал удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось предоставить людям элементарные условия для жизни.



– Мы продолжим начатые в пригородах проекты и реализуем другие на благо местных жителей, – заверил он.