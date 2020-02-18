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Граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности


Граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности. Правительство перечислило средства на выплату пособий и социальной помощи. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования.

В ведомстве пояснили, что перечислили 74,5 млн. леев, предназначенные на эти цели. Сами выплаты полагаются почти 40 тысячам граждан.

В то же время, в Национальной кассе социального страхования сообщили, что полученный трансфер предназначается для следующих типов выплат: пенсий, социальной помощи, компенсаций за холодный период времени, госвыплаты за особые заслуги, пособия участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Средства будут выплачиваться согласно графику.


Опубликовано: 10:57 11/06/2020

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