Граждане могут получить пособия по временной нетрудоспособности. Правительство перечислило средства на выплату пособий и социальной помощи. Об этом сообщили в Национальной кассе социального страхования.



В ведомстве пояснили, что перечислили 74,5 млн. леев, предназначенные на эти цели. Сами выплаты полагаются почти 40 тысячам граждан.



В то же время, в Национальной кассе социального страхования сообщили, что полученный трансфер предназначается для следующих типов выплат: пенсий, социальной помощи, компенсаций за холодный период времени, госвыплаты за особые заслуги, пособия участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.



Средства будут выплачиваться согласно графику.