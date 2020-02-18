Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в Телеграмм.



"Поэтому Плахотнюк так спешит и истерит с покупкой депутатов. Он же блокирует в Апелляционной Палате окончательное решение по его аресту (суд уже 3 раза перенесли!



Кстати, сегодня будет заседание Апелляционной Палаты Кишинева.



Если останется в силе решение суда по заочному аресту Плахотнюка, то скорее всего завтра он тоже проиграет суд в США и не сможет заявлять о политическом уголовном деле".