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Богдан Цырдя: Завтра в США состоится суд по иску Плахотнюка против Госдепа и Майка Помпео


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в Телеграмм.

"Поэтому Плахотнюк так спешит и истерит с покупкой депутатов. Он же блокирует в Апелляционной Палате окончательное решение по его аресту (суд уже 3 раза перенесли!

Кстати, сегодня будет заседание Апелляционной Палаты Кишинева.

Если останется в силе решение суда по заочному аресту Плахотнюка, то скорее всего завтра он тоже проиграет суд в США и не сможет заявлять о политическом уголовном деле".


Опубликовано: 10:13 11/06/2020

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