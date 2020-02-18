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Серьезная авария с участием такси на улице Алеку Руссо
 

Серьезная авария с участием такси на улице Алеку Руссо


Серьёзная авария произошла вчера поздним вечером на улице Алеку Руссо. Как передает портал echipa.md, водитель Skoda врезался в припаркованную машину такси.

По данным полиции, за рулём стоявшей у обочины машины такси находился 57-летний мужчина. Сзади в его авто въехала Skoda, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Водителя такси доставили в больницу. Полиция устанавливает личность спровоцировавшего аварию.


Опубликовано: 10:06 11/06/2020

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