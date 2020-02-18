Серьёзная авария произошла вчера поздним вечером на улице Алеку Руссо. Как передает портал echipa.md, водитель Skoda врезался в припаркованную машину такси.



По данным полиции, за рулём стоявшей у обочины машины такси находился 57-летний мужчина. Сзади в его авто въехала Skoda, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.



Водителя такси доставили в больницу. Полиция устанавливает личность спровоцировавшего аварию.