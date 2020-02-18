Муниципальный совет утвердил ряд моделей театральных панно
Муниципальный совет Кишинева утвердил три модели театральных панно. Проект разработан руководителем театра "С улицы Роз" и муниципальным советником фракции ПСРМ Юрием Хармелиным.
Согласно проекту, места размещения театральных панно утвердит управление архитектуры.
Проект, предусматривает три вида тумб для афиш с информированием населения о культурных, театральных и кинематографических, а также спортивных мероприятиях. За него единогласно проголосовали все муниципальные советники, присутствующие в зале заседания.
Опубликовано: 09:52 11/06/2020
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