



В последнее время в нашей стране значительно увеличилось количество случаев отравления грибами. Специалисты бьют тревогу и говорят, что грибы, купленные на обочинах дорог, могут быть чрезвычайно опасными для здоровья. Грибы следует покупать только в безопасных местах и ​​проверять сертификаты качества.



Специалисты продажу грибов в несанкционированных местах запрещают, но на трассе Кишинев-Оргеев мы увидели нескольких продавцов с полными ведрами грибов, собранных в лесу. Эта женщина начала убегать, увидев нашу съемочную группу. Но мы убедили ее поговорить с нами, и женщина рассказала, что продаёт грибы на обочине дороги еще с детства, когда делала это со своими родителями.



«Мы занимаемся этим с детства. Всегда продавала, и никогда не было проблем. Люди приходят и покупают грибы для того, чтобы их законсервировать и замариновать. Сегодня первый день, как я вышла продавать грибы. Эти покрупнее стоят 50 леев за кг, люди выбирают поменьше».



Женщина уверенна, что грибы, которые она продает – съедобные и не опасны для здоровья.



«Это молдавские, а это зонтики. У нас никогда не было проблем. А люди выходят за грибами сами, и не знают что есть что. Поэтому травятся, попадают в больницы, а мы остаемся виноватыми. Нужно покупать у нас, мы разбираемся в них».



Совсем рядом, мы увидели другую женщину с полными ведрами грибов.



– Это ваши ведра? – Это парней, идите в лес и спрашивайте их. – А вы только цветы продаете? – Да продаем только цветы.



А этот мужчина рассказал, что совсем не боится покупать грибы с обочины дороги.



« - Вы не боитесь покупать здесь грибы? – Нет, почему я должен бояться? Мы разбираемся в грибах, потому что живем совсем рядом. – Вы покупали здесь их и раньше? - Да. Я хочу взять хотя бы два ведра. На рынке цены выше – 40, 50 лей за кг, здесь дешевле.»



Другие же боятся покупать грибы в несанкционированных местах.



«Мы не покупаем грибы с обочины дороги, потому что боимся. Они продаются в антисанитарных условиях».



«Я никогда не покупаю грибы, о которых ничего не знаю. И хочу всем посоветовать, не покупать грибы, которые не прошли проверку качества».



По словам специалистов национального агентства общественного здоровья после употребления ядовитых грибов признаки отравления им - рвота, диарея или чрезмерное потоотделение - проявляются в течение двух часов. Через 72 часа могут появиться уже серьезные осложнения, которые могут привести к смерти. Кроме того, есть такие грибы, которые могут стать токсичными, если употреблять их в сочетании с алкоголем.



Стела Браду, медик – гигиенист

«Даже съедобные грибы, могут стать несъедобными. Грибы обладают способностью поглощать токсичные вещества, и те которые растут у трассы часто становятся несъедобными. Даже из-за климатических условий, дождя или солнечного излучения эти грибы часто подвергаются различным изменениям и становятся довольно опасными. Хотелось бы предупредить население не спешить собирать грибы, потому что они довольно опасны».



Напомним, что на днях 57-летняя женщина и ее 26-летняя дочь были найдены мёртвыми у себя дома в Резине. Установлено, что они отравились грибами. В тяжёлом состоянии в больницу был доставлен 3-летний мальчик – их сын и внук. Он госпитализирован в отделение интенсивной терапии. С начала 2020 года в нашей стране зарегистрировано 4 случая отравления грибами. В прошлом году в Молдове их было более 80.