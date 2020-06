În ultima perioadă, numărul cazurilor de intoxicații cu ciuperci a crescut considerabil la noi în țară. Specialiștii bat alarma și spun că ciupercile cumpărate de pe marginea drumurilor pot fi extrem de periculoase pentru sănătate, de aceea trebuie procurate doar din locuri sigure și însoțite de certificate de calitate.



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV, Chiar dacă specialiștii interzic comercializarea ciupercilor în locuri neautorizate pe acest traseu, Chișinău-Orhei, putem observa mai multe căldări pline cu ciuperci culese din pădure, care își așteaptă cumpărătorii.



Această femeie a luat-o la sănătoasa, după ce a văzut echipa noastră de filmare. După ce am convins-o să ne vorbească, ea ne-a spus că a început să vândă ciuperci pe marginea drumului împreună cu părinții săi, de când era mică.



Noi știm de mici copii și de la părinți, noi am vândut și nu am avut probleme niciodată, lumea vine și le cumpără, le pune la conservat, la murat. Azi e prima zi când eu am ieșit cu ciuperci, eu una am ieșit prima zi. Iată, acestea sunt toate la 50 de lei, mai mășcate, mai mărunte, omul își alege.



Femeia este sigură că ciupercile pe care le vinde sunt comestibile.



Acestora le zice „moldovenești”, dar acestea „zontice”. Probleme nu o fost de la noi. Dar lumea umblă singurei, nu le cunoaște și le amestecă. Se îmbolnăvesc și ajung pe la spital și de asta cădem noi de vină. Dar, ar trebui de la noi să cumpere, că la noi sunt sortate.



La câțiva metri distanță, am surprins o altă femeie cu două găleți pline de ciuperci.



–Ale cui sunt căldările? – Sunt ale băieților ceia, duceți-vă în pădure și întrebați-i. –Dar dvs. vindeți doar flori aici? – Doar flori vindem.



Acest bărbat spune că dorește să-și cumpere două găleți de ciuperci.



– Nu vă este frică să le cumpărați de aici? – Nu mai este, de ce să îmi fie frică, noi le cunoaștem, le știm, nu trăim departe. Ați mai cumpărat și înainte? – Da. Vreo 2 căldări măcar să iau. La piață sunt mai scumpe, la piață sunt 40, 50 de lei kg, aici e mai ieftin.



Alți oameni spun, însă, că nu ar cumpăra niciodată ciuperci de pe marginea drumurilor.



Nu cumpărăm pentru că ne este grijă să cumpărăm. Nu e ceva steril, nu e ceva curat.



Niciodată nu cumpăr ciuperci dacă nu le cunosc. Și aș vrea să îi sfătui pe toți că, ciupercile care nu sunt autorizate oficial, nu sunt verificate de organe speciale, nu face să le cumpărăm.



Potrivit specialiștilor în sănătate publică, în aproximativ două ore de la consumul ciupercilor otrăvitoare, pot apărea stări de vomă, diaree sau transpirație excesivă. După 72 de ore, pot apărea complicații severe, care pot duce la decese. Mai mult, există și ciuperci care pot deveni toxice, dacă sunt consumate în combinație cu alcoolul.



STELA BRADU, MEDIC IGIENIST Ciupercile, chiar și cele comestibile, dacă cresc în preajma traseelor, ele au proprietatea de a absorbi substanțele toxice și deseori, din ciuperci comestibile ele pot deveni necomestibile. Chiar și în urma condițiilor climaterice, în urma ploilor, radiațiilor solare, ciupercile acestea, deseori, suferă diverse transformări și devin destul de periculoase. Aș alerta populația să nu se avânte la culesul ciupercilor, fiindcă sunt destul de periculoase.



Amintim că, zilele trecute, o femeie de 57 de ani și fiica acesteia de 26 de ani au fost găsite fără suflare într-un apartament din orașul Rezina, după ce s-au intoxicat cu ciuperci. În locuință se mai afla și un copil de doar 3 ani, internat în secția reanimare, la Spitalul din Rezina. Potrivit informațiilor ANSP, până în prezent, în țară au fost înregistrate 4 cazuri de intoxicație cu ciuperci. Anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 80 de cazuri de otrăviri cu ciuperci. Veronica Leșco și Victor Mogîldea, pentru Accent TV.