



Пандемия и закрытие границ невольно дали новый импульс продвижению внутреннего туризма. Эксперты по путешествиям совместно с местными властями продвигают туризм по Молдове, подчеркивая, что экскурсии проводятся малочисленными группами, чтобы избежать риска распространения коронавируса. Программа «Comunitatea Mea» знает, как завлечь туристов, поэтому, годовой доход от неё составляет порядка 200 миллионов евро.



ВИОРЕЛ МИРОН – ЭКСПЕРТ ПРОГРАММЫ «COMUNITATEA MEA»

«Мы сейчас в ситуации, когда из-за пандемии, наша мобильность снижена, и специалисты рекомендуют всем путешествовать по стране, по сельской местности Молдовы, небольшими группами. При этом, все комфортабельные условия сохранены, также как и при заграничных турах».



Для увеличения потока путешествующих, программа «Comunitatea Mea» предусматривает продвижение агро-туризма и расширение сети агро-туристических пансионов, в том числе и в Слобозии-Душке.



ВИОРЕЛ МИРОН – ЭКСПЕРТ ПРОГРАММЫ «COMUNITATEA MEA»

«Вблизи Слобозии-Душки собрано 5 других населенных пунктов, таким образом мы хотим создать и развить туристический кластер на первой автостраде в Бессарабии».



В Молдове уже существует 4 агротуристических кластера, расположенных в Единцах, Сороках, Сынжере и Кагуле. В Яловенах туристов могут заинтересовать подземные галереи и шахта по добыче известняка в Малых Милештах, художественная галерея «Петру Костина», а также другие интересные места, которые станут доступны после снятия всех ограничетельных мер. Также, программа «Comunitatea mea» поддерживает развитие народного творчества и сохранение местных традиций.



СЕРГЕЙ АРМАШУ – ПРИМАР ЯЛОВЕН

«Мы сейчас разрабатываем этот проект развития, определяем в Яловенах исторические места и места, привлекательные для туристов для того, чтобы развивать местный туризм».



Эксперты уверяют, что прибыль от местного туризма превышает прибыль от экспорта вина.



ВИОРЕЛ МИРОН – ЭКСПЕРТ ПРОГРАММЫ «COMUNITATEA MEA»

«Продажи наших туров по Молдове показывают цифру в 200 миллионов евро»



Программа «Comunitatea mea» продвигает местный туризм в 5 населенных пунктах: Онишканы, Слобозия-Душка, Яловены, Стэшены и Комрат. Ежегодно, более 4 миллионов человек со всего мира выбирают для себя в качестве нового туристического объекта Молдову. Журналист: Виктория Парфентие Оператор: Николай Васильев Перевод – Лысикова