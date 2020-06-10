



Примария муниципия Кишинёв выделит 11 миллионов леев на обеспечение детских садов качественной питьевой водой. Проект должен быть внедрен в сентябре. Соответствующее решение принято сегодня на заседании столичного Муниципального совета.



Проект предусматривает, что все дошкольные учреждения Кишинева будут оснащены системой фильтрации воды, для того, чтобы каждый ребенок, посещающий детский сад, потреблял в день, как минимум пол-литра чистой питьевой воды. Из бюджета примарии на реализацию проекта было выделено 11 миллионов леев.



ДИНАРИЙ КОЖОКАРУ – ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ, КМС

«Если нам удастся более рационально тратить выделенные деньги, и не вся сумма будет потрачена, тогда мы проведем второе заседание, на котором предложим проект решения по снабжению питьевой водой все начальные классы, до 4-5 классов».



Управление образования столичной примарии проведет тщательный анализ ситуации во всех детских садах муниципия, для того, чтобы определить, какие учреждения, нуждаются инвестициях.



Также, на сегодняшнем заседании, советники утвердили и новые формы размещения рекламных панно, театральных и кино афиш, для того, чтобы эти объекты, выдержанные в едином стиле, не портили архитектурный вид столицы страны.



ЛЮДМИЛА ПОЛОДЮК - ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ, КМС

«На сегодняшний день, по городу огромное количество афиш и рекламы, размещенных нелицензировано, которые портят архитектурный вид города. Этот проект предполагает возможность размещение однотипных тумб, это будет удобно и читабельно, и при этом будет украшать город».



В течение 2 месяцев, Управление архитектуры кишиневской примарии должно представить список мест, где будет разрешено установить новые афишные и рекламные тумбы.