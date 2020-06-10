



«Политическая борьба уже перешла все границы закона и здравого смысла», - так председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал вчерашний информационный вброс. Ряд местных СМИ опубликовали фотографии квитанций, утверждая, что на них стоит подпись Фуркулицэ. Речь идёт якобы о том, что ПСРМ получала деньги от Владимира Плахотнюка. Депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой найти и привлечь к ответственности авторов это «фальшивки».



«Я надеюсь, что прокуроры прольют свет на все эти действия, основанные на лжи и подлоге, а «художники» будут выявлены и привлечены к ответственности», - написал Корнелиу Фуркулицэ в соцсети, уточнив, что некоторые политически ангажированные СМИ поспешили распространить эту новость, не узнав у политика, правда это или нет. Глава парламентской фракции ПСРМ уверен, его подпись на этих бумагах была подделана, подчеркнув, что это – преступление.

Стоит отметить, что жалобы в генпрокуратуру поступили и от других депутатов-социалистов, сообщивших о попытках подкупа. Об этом заявил президент Игорь Додон, уточнив, что в поданных заявлениях указаны имена тех, кто пытался подкупить социалистов. По словам президента, прокуратура уже возбудила уголовные дела по поступившим жалобам.