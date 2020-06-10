



Красный день календаря сегодня у тех, кто причастен к обеспечению порядка и безопасности на границах страны. 28 лет назад, 10 июня 1992 года была создана Пограничная полиция Молдовы. Руководство МВД, которому подчиняются и пограничники, будут праздновать этот день по-особенному.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«С максимальной ответственностью они обеспечивают спокойствие и порядок на границах РМ с 1992 года. Сейчас в Молдове, как и в большинстве стран мира, сложный период, но сотрудники Генерального инспектората пограничной полиции, будучи на передовой борьбы с коронавирусом, проявляют профессионализм и единство, за что мы выражаем им наше почтение и уважение».



Нынешнее руководство Генерального инспектората пограничной полиции не сомневается: структура полностью справляется с поставленными государством задачами.



ПЕТРУ-КОРНЕЛИУ ГРОЗА – ГЛАВА ГИПП

«С возрастом, наша структура превратилась в профессиональное учреждение, способное дать населению чувство безопасности. Своей ежедневной работой, сотрудники пограничной полиции показывают, что являются частью современной структуры, в то время, как высокие оценки профессионализма, получаемые от наших внутренних и внешних партнеров, доказывают их активную роль в обеспечении стабильности и безопасности на границе».



В ходе праздничного мероприятия, всем сотрудникам Пограничной полиции, были вручены памятные дипломы и премии. В качестве подарка молдавским пограничникам было предоставлено специальное оборудование в рамках пилотной программы, финансируемой правительством США.