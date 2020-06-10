



Правительство Молдовы нашло деньги, чтобы поддержать пенсионеров, размер пенсии которых ниже 3 000 леев. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, уточнив, что рассчитывает на то, что все парламентские фракции поддержат выделение помощи в размере 700 леев.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я очень надеюсь, что этот законопроект будет проголосован. Я не вижу причин, почему оппозиция может не голосовать за него. И пенсионеры получат эту помощь, как я и обещал, и которая была выдана на рождественские праздники, и сейчас должна быть выделена второй раз».