



Игорь Додон рассказал о трех возможных сценариях дальнейшего развития ситуации на политической арене страны, подчеркнув, что любой из этих сценариев, с политической точки зрения, выигрышен для Партии социалистов и для президента. В прямом телеэфире, президент подробно остановился на актуальном положении дел в парламенте в связи с изменением состава фракций и партий.



По мнению президента, если из парламентского большинства выйдут еще депутаты, то правительство все равно останется функциональным, чтобы государство могло исполнять свои социальные обязательства. Это первый сценарий. Второй - это наличие у оппозиции более 51 депутата, и намерение отправить правительство Кику в отставку.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Это означает политический кризис, потому что они не смогут назначить новое правительство. Новый кандидат на пост премьера выдвигается президентом. Я могу выдвигать кандидатуру Иона Кику еще 2-3 раза, и никто не сможет меня заставить подписать другого кандидата на этот пост, даже если они пойдут по пути Плахотнюка и попытаются использовать для этих целей КС».



Додон отметил, что в случае, если через судей КС будет принято решение о временном отстранении его от должности, то, по закону, указ о назначении кандидата на пост премьер-министра должен будет подписать председатель парламента, а Зинаида Гречаный этого не сделает, уверен Игорь Додон.

Третий сценарий – это формирование коалиции Канду-Санду-Плаха-Шор. Президент подчеркнул, что в период правления Санду, Плахотнюк не «покупал» депутатов потому, что расследование дела о краже миллиарда было имитацией расследования. С приходом нового генпрокурора Александра Стояногло, всерьез взявшегося за расследование громких дел, беглому олигарху понадобилась защита в виде подконтрольного парламентского большинства.