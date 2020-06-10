Муниципальный совет проголосовал за создание комиссии по контролю деятельности муниципального предприятия Autosalubritate и ЦОС. В составе комиссии 11 человек, среди которых муниципальные советники и представители исполнительной власти.



Таким образом, в комиссии: PUN Корнел Пынтя, PAS Александр Трубка, Партия «Шор» Сергей Бургуджи, ПСРМ Сильвия Грирориев и Александр Комаров, DA Руслан Вербицкий, Серджиу Ротарь и Кристина Житарь, ОКЗЖ Карл Луганов и Ирина Яковенко, советник примара Тудор Гырбу.



За проект и состав комиссии проголосовали все советники, присутствующие в зале заседания.