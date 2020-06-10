Агентство публичной собственности требует у «Avia Invest» выполнить инвестиционные обязательства. Комиссия по мониторингу контракта о концессии активов, находящихся в управлении ГП ”Aeroportul Internaţional Chișinău” установила, что до сих пор «Avia Invest» не выполнила все взятые на себя обязательства по инвестиционной программе.



Также концессионер не сотрудничал с властями, в частности, с Агентством технического надзора, и не представил затребованные документы для проверки объема выполненных работ. «Avia Invest» также не согласна с изменениями законодательства о выплате в бюджет 50% от сбора в 9 евро за каждого пассажира.