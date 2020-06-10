За минувшие сутки в Молдове зарегистрировано 296 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.



Таким образом, общее число инфицированных составило 10321.



Количество излечившихся составило 5930 человек.