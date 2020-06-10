СРОЧНО! 296 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Молдове зарегистрировано 296 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.
Таким образом, общее число инфицированных составило 10321.
Количество излечившихся составило 5930 человек.
Таким образом, общее число инфицированных составило 10321.
Количество излечившихся составило 5930 человек.
Опубликовано: 16:43 10/06/2020
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