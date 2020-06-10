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Ион Чебан: Осенью в распоряжении граждан должны быть новые автобусы


Генеральный примар Кишинева подпишет распоряжение о создании рабочей группы, которая займется определением технических характеристик для закупки 100 автобусов для муниципия. В группу войдут представители исполнительной власти в рамках примарии.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что после представления технических характеристик будет объявлен тендер на приобретение единиц транспорта.

– Хочу, чтобы этот процесс состоялся как можно скорее, чтобы уже осенью этого года автобусы были в распоряжении граждан. Это очень важно как для жителей города, так и для жителей пригородов. Люди должны быть обеспечены транспортом, – отметил он.

Чебан также поблагодарил команду и всех муниципальных советников за поддержку проекта решения о взятии кредита для сборки 35 троллейбусов.


Опубликовано: 15:23 10/06/2020

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