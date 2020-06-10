Генеральный примар Кишинева подпишет распоряжение о создании рабочей группы, которая займется определением технических характеристик для закупки 100 автобусов для муниципия. В группу войдут представители исполнительной власти в рамках примарии.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что после представления технических характеристик будет объявлен тендер на приобретение единиц транспорта.



– Хочу, чтобы этот процесс состоялся как можно скорее, чтобы уже осенью этого года автобусы были в распоряжении граждан. Это очень важно как для жителей города, так и для жителей пригородов. Люди должны быть обеспечены транспортом, – отметил он.



Чебан также поблагодарил команду и всех муниципальных советников за поддержку проекта решения о взятии кредита для сборки 35 троллейбусов.