Председатель парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Дж. Хоганом.



Во время встречи обсуждались актуальные вопросы, в том числе реформы, начатые в различных областях, парламентской деятельности и законодательной повестки в контексте выхода депутатов из режима самоизоляции.



Председатель парламента отметила, что большинство постоянных парламентских комиссий собрались сегодня на заседания, во второй половине дня будет созвано Постоянное бюро для определения тем, которые будут рассмотрены на следующем пленарном заседании парламента, запланированном на завтра.



По словам Зинаиды Гречаный, важным проектом, который предстоит рассмотреть на пленарном заседании, является проект Закона о некоммерческих организациях.



Дерек Дж. Хоган коснулся вопросов повестки дня двусторонних отношений, а также эпидемиологической ситуации с учетом подтверждения инфицирования вирусом COVID-19 депутатов и сотрудников секретариата парламента.