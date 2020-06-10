В Одессе частично обрушился жилой дом (ВИДЕО)
Четырехэтажный жилой дом №10 по улице Ясной в районе Французского бульвара в Одессе частично обрушился сегодня ночью. Как сообщает «Думская», примерно в 3:00 обвалилась правая часть фасада. Повреждено четыре квартиры, в которых проживало 24 человека.
В результате ЧП пострадал мужчина. У него рваная рана ноги.
Спасатели эвакуировали из здания 24 человек. В мэрии отмечают, что в списке аварийных этого дома не было.
Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «дом Беляевой». Построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса. Первоначально принадлежал предпринимателю Эрнесту Вернетте.
В 2005-2008 годах рядом построили высотный жилой комплекс.
В доме зарегистрировано 35 человек.
Разбор завалов пока не начинают из-за запаха газа. Место повреждения трубы пока не найдено.
Специалисты отмечают, что возможно дальнейшее обрушение.
В результате ЧП пострадал мужчина. У него рваная рана ноги.
Спасатели эвакуировали из здания 24 человек. В мэрии отмечают, что в списке аварийных этого дома не было.
Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «дом Беляевой». Построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса. Первоначально принадлежал предпринимателю Эрнесту Вернетте.
В 2005-2008 годах рядом построили высотный жилой комплекс.
В доме зарегистрировано 35 человек.
Разбор завалов пока не начинают из-за запаха газа. Место повреждения трубы пока не найдено.
Специалисты отмечают, что возможно дальнейшее обрушение.
Опубликовано: 15:19 10/06/2020
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