Четырехэтажный жилой дом №10 по улице Ясной в районе Французского бульвара в Одессе частично обрушился сегодня ночью. Как сообщает «Думская», примерно в 3:00 обвалилась правая часть фасада. Повреждено четыре квартиры, в которых проживало 24 человека.В результате ЧП пострадал мужчина. У него рваная рана ноги.Спасатели эвакуировали из здания 24 человек. В мэрии отмечают, что в списке аварийных этого дома не было.Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «дом Беляевой». Построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса. Первоначально принадлежал предпринимателю Эрнесту Вернетте.В 2005-2008 годах рядом построили высотный жилой комплекс.В доме зарегистрировано 35 человек.Разбор завалов пока не начинают из-за запаха газа. Место повреждения трубы пока не найдено.Специалисты отмечают, что возможно дальнейшее обрушение.