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В Одессе частично обрушился жилой дом (ВИДЕО)


Четырехэтажный жилой дом №10 по улице Ясной в районе Французского бульвара в Одессе частично обрушился сегодня ночью. Как сообщает «Думская», примерно в 3:00 обвалилась правая часть фасада. Повреждено четыре квартиры, в которых проживало 24 человека.

В результате ЧП пострадал мужчина. У него рваная рана ноги.

Спасатели эвакуировали из здания 24 человек. В мэрии отмечают, что в списке аварийных этого дома не было.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «дом Беляевой». Построено в 1912 году по проекту архитектора Адольфа Минкуса. Первоначально принадлежал предпринимателю Эрнесту Вернетте.

В 2005-2008 годах рядом построили высотный жилой комплекс.
В доме зарегистрировано 35 человек.

Разбор завалов пока не начинают из-за запаха газа. Место повреждения трубы пока не найдено.

Специалисты отмечают, что возможно дальнейшее обрушение.



Опубликовано: 15:19 10/06/2020

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