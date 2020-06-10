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Муниципальная больница №1 будет носить имя академика Георгия Палади


Муниципальная клиническая больница №1 в Кишинёве будет носить имя академика Георгия Палади. Такое решение было принято вчера Кишинёвским Муниципальным советом по предложению генпримара Иона Чебана в знак благодарности выдающемуся врачу за его вклад в медицинскую сферу.

Академик Георгий Палади является основателем Школы акушерства и гинекологии и Демографической школы в РМ. Кроме того, в 60-х годах прошлого века академик предложил основать Институт матери и ребёнка. Уже более 70 лет Георгий Палади трудится в Муниципальной больнице №1. Он академик, профессор, акушер, доктор медицинских наук и кавалер Ордена Республики. Ион Чебан отметил, что Георгий Палади был и остаётся хорошим примером для будущих поколений врачей.

– Ярких личностей, людей, преданных своему делу, нужно постоянно ценить, а если они ещё и врачи, которые ежедневно лечат и спасают человеческие жизни, – тогда их заслуга является бесспорной, – уверен Чебан.

Новое имя медицинского учреждения по адресу Мелестиу, 20 – Муниципальная клиническая больница №1 “Георгий Палади” – будет зарегистрировано в Агентстве госуслуг в течение 30 дней с момента принятия решения.


Опубликовано: 14:01 10/06/2020

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