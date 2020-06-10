В столичном парке Бутояш вскоре появится благоустроенная пешеходная аллея
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня аллею в парке Бутояш сектора Буюканы, на пересечении улиц Н. Костина и О. Гибу. Там начались работы по обустройству пешеходной зоны, завершены они будут через месяц.
Как рассказал генпримар, аллея будет освещена, будут установлены скамейки и урны для мусора. Длина аллеи составит 1,9 км, а ширина – 1,6 м. Расходы на работы по ее обустройству взяла на себя строительная компания, а городская мебель будет приобретена претурой сектора Буюканы.
Как рассказал генпримар, аллея будет освещена, будут установлены скамейки и урны для мусора. Длина аллеи составит 1,9 км, а ширина – 1,6 м. Расходы на работы по ее обустройству взяла на себя строительная компания, а городская мебель будет приобретена претурой сектора Буюканы.
Опубликовано: 14:01 10/06/2020
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