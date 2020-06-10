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Послание президента Игоря Додона по случаю Дня Пограничной полиции


"Господа офицеры и сотрудники Пограничной полиции!
Уважаемые ветераны!

По случаю 28-й годовщины создания Пограничной полиции направляю вам искренние поздравления и желаю здоровья, сил и успехов для выполнения с честью благородной миссии контроля над государственной границей.

Учитывая, что Пограничная полиция является гарантом безопасности и стабильности границ страны, важность миссии этого органа усиливается с ростом глобальных вызовов, особенно в контексте нелегальной миграции, трансграничной преступности, пандемического
кризиса.

В связи с этим я хочу выразить вам благодарность за профессионализм, проявленный на протяжении лет, особенно в нынешний сложный период. В то же время я хочу заверить вас в высокой оценке деятельности Главной инспекции Пограничной полиции.

В то же время я настоятельно призываю каждого из вас с честью выполнять долг и возложенные на вас обязанности, содействовать повышению потенциала учреждения и укреплению порядка и дисциплины на границе.

Я убежден, что в будущем, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, чувство долга всегда будет преобладать во всех ваших действиях на благо Республики Молдова.

В связи с этим юбилейным событием и за особые заслуги в создании Пограничной полиции я подписал Указ о присуждении государственных наград сотрудникам и ветеранам Пограничной полиции".


Опубликовано: 11:50 10/06/2020

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