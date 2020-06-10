Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ обратился в Генеральную прокуратуру после появления в СМИ приписываемых ему фальшивых квитанций, которые порочат его достоинство.– Сегодня я обратился в Генеральную прокуратуру относительно распространяемых в общественном пространстве ложных утверждений о якобы «квитанциях», на которых моя подпись сфальсифицирована. Надеюсь, что прокуроры быстро установят истину, а «художники» будут выявлены и привлечены к ответственности, – написал в социальной сети Фуркулицэ.В жалобе председателя фракции ПСРМ указывается, что СМИ, аффилированные политическим партиям, даже не обратились к нему за комментариями.