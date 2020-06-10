Глава государства: Несколько депутатов ПСРМ подали жалобы в прокуратуру, сообщив о попытках подкупа
Несколько депутатов ПСРМ подали жалобы в прокуратуру, сообщив правоохранителям о попытках подкупа. Принявший участие в передаче на общественном телеканале президент Игорь Додон сообщил, что в этих обращениях указаны лица, которые пытались дать взятку депутатам-социалистам.
- Есть несколько дел, возбужденных по данным случаям, и я хочу предупредить тех, кто покупает депутатов, как на шоппинге в Милане или Чехии: при попытке подкупа депутаты они увидят рядом прокурора, - сказал глава государства.
Игорь Додон отметил с сожалением, что в прокуратуру не обращаются депутаты-демократы. По словам президента, им лично звонит Владимир Плахотнюк.
Уточним, что до сих пор в СМИ упоминались астрономические суммы, выплачиваемые за переход депутатов из одной фракции в другую. Они колеблются от 350 тысяч евро до 1,2 млн. долларов США.
- Есть несколько дел, возбужденных по данным случаям, и я хочу предупредить тех, кто покупает депутатов, как на шоппинге в Милане или Чехии: при попытке подкупа депутаты они увидят рядом прокурора, - сказал глава государства.
Игорь Додон отметил с сожалением, что в прокуратуру не обращаются депутаты-демократы. По словам президента, им лично звонит Владимир Плахотнюк.
Уточним, что до сих пор в СМИ упоминались астрономические суммы, выплачиваемые за переход депутатов из одной фракции в другую. Они колеблются от 350 тысяч евро до 1,2 млн. долларов США.
Опубликовано: 11:44 10/06/2020
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