Несколько депутатов ПСРМ подали жалобы в прокуратуру, сообщив правоохранителям о попытках подкупа. Принявший участие в передаче на общественном телеканале президент Игорь Додон сообщил, что в этих обращениях указаны лица, которые пытались дать взятку депутатам-социалистам.



- Есть несколько дел, возбужденных по данным случаям, и я хочу предупредить тех, кто покупает депутатов, как на шоппинге в Милане или Чехии: при попытке подкупа депутаты они увидят рядом прокурора, - сказал глава государства.



Игорь Додон отметил с сожалением, что в прокуратуру не обращаются депутаты-демократы. По словам президента, им лично звонит Владимир Плахотнюк.



Уточним, что до сих пор в СМИ упоминались астрономические суммы, выплачиваемые за переход депутатов из одной фракции в другую. Они колеблются от 350 тысяч евро до 1,2 млн. долларов США.