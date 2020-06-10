Тариф на уборку улиц в Кишиневе увеличен на 70%
Муниципальный совет Кишинева проголосовал за повышение тарифа на уборку улиц на 70% (10 леев). Принятый проект также предусматривает дальнейший постепенный рост тарифа.
По данным управления ЖКХ, последний раз тарифы на уборку улиц и тротуаров были приняты в 2013 году.
В ходе обсуждений в управлении, специалисты пришли к выводу, что необходимо повысить тариф на 70% от суммы определенной при подсчете по специальной формуле.
Муниципальный совет поддержал представленный проект.
Таким образом тариф за уборку 1 тыс. кв. м. в столице будет не 15, а 25 леев.
Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
По данным управления ЖКХ, последний раз тарифы на уборку улиц и тротуаров были приняты в 2013 году.
В ходе обсуждений в управлении, специалисты пришли к выводу, что необходимо повысить тариф на 70% от суммы определенной при подсчете по специальной формуле.
Муниципальный совет поддержал представленный проект.
Таким образом тариф за уборку 1 тыс. кв. м. в столице будет не 15, а 25 леев.
Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Опубликовано: 11:06 10/06/2020
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