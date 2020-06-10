Муниципальный совет Кишинева проголосовал за повышение тарифа на уборку улиц на 70% (10 леев). Принятый проект также предусматривает дальнейший постепенный рост тарифа.



По данным управления ЖКХ, последний раз тарифы на уборку улиц и тротуаров были приняты в 2013 году.



В ходе обсуждений в управлении, специалисты пришли к выводу, что необходимо повысить тариф на 70% от суммы определенной при подсчете по специальной формуле.



Муниципальный совет поддержал представленный проект.



Таким образом тариф за уборку 1 тыс. кв. м. в столице будет не 15, а 25 леев.



Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.