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Тариф на уборку улиц в Кишиневе увеличен на 70%


Муниципальный совет Кишинева проголосовал за повышение тарифа на уборку улиц на 70% (10 леев). Принятый проект также предусматривает дальнейший постепенный рост тарифа.

По данным управления ЖКХ, последний раз тарифы на уборку улиц и тротуаров были приняты в 2013 году.

В ходе обсуждений в управлении, специалисты пришли к выводу, что необходимо повысить тариф на 70% от суммы определенной при подсчете по специальной формуле.

Муниципальный совет поддержал представленный проект.

Таким образом тариф за уборку 1 тыс. кв. м. в столице будет не 15, а 25 леев.

Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.


Опубликовано: 11:06 10/06/2020

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