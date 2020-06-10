Президент: Коалицию Канду-Санду-Плаха-Шор хотят создать для того, чтобы остановить расследование кражи миллиарда
Коалицию Канду-Санду-Плаха-Шор хотят создать для того, чтобы остановить расследование кражи миллиарда. С этой целью олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор коррумпируют депутатов-демократов, которые вступают в группу Канду или партию «Шор». Об этом сообщил глава государства, принимая участие в ток-шоу на общественном телеканале.
Президент Игорь Додон объяснил, что во времена правительства Майи Санду следствие по делу миллиарда не продвигалось. Именно поэтому Плахотнюк не испытывал нужды в парламентском большинстве. После смены правительства и назначения нового генерального прокурора, расследование активизировалось и появились первые результаты. Сразу после этого олигархи начали подкупать депутатов, которые пополнили ряды группы Канду и партии «Шор».
Недавно Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что в краже миллиарда участвовала и группировка Плахотнюка, получившая от Илана Шора 100 млн. долларов.
Президент Игорь Додон объяснил, что во времена правительства Майи Санду следствие по делу миллиарда не продвигалось. Именно поэтому Плахотнюк не испытывал нужды в парламентском большинстве. После смены правительства и назначения нового генерального прокурора, расследование активизировалось и появились первые результаты. Сразу после этого олигархи начали подкупать депутатов, которые пополнили ряды группы Канду и партии «Шор».
Недавно Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что в краже миллиарда участвовала и группировка Плахотнюка, получившая от Илана Шора 100 млн. долларов.
Опубликовано: 11:02 10/06/2020
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