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Президент: Коалицию Канду-Санду-Плаха-Шор хотят создать для того, чтобы остановить расследование кражи миллиарда
 

Правительство изыскало средства для выплаты 700 леев пенсионерам с пенсией менее 3 тысяч леев


Правительство изыскало финансовые ресурсы, необходимые для оказания поддержки в размере 700 леев гражданам, у которых ежемесячная пенсия составляет менее 3000 леев. Об этом заявил президент страны Игорь Додон на общественном телеканале.

- Мы должны были предоставить эту помощь на Пасху, но мы были на карантине, и парламент не был активным... Я надеюсь, что в ближайшие недели этот законопроект будет принят, и пенсионеры получат помощь, – заявил президент.

Игорь Додон уточнил, что средства будут выплачены не позднее 1 октября. Напомним, что и в канун Рождества пенсионеры получили помощь в размере 700 леев. Инициатива принадлежит президенту страны.


Опубликовано: 10:59 10/06/2020

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