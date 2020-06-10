Правительство изыскало финансовые ресурсы, необходимые для оказания поддержки в размере 700 леев гражданам, у которых ежемесячная пенсия составляет менее 3000 леев. Об этом заявил президент страны Игорь Додон на общественном телеканале.



- Мы должны были предоставить эту помощь на Пасху, но мы были на карантине, и парламент не был активным... Я надеюсь, что в ближайшие недели этот законопроект будет принят, и пенсионеры получат помощь, – заявил президент.



Игорь Додон уточнил, что средства будут выплачены не позднее 1 октября. Напомним, что и в канун Рождества пенсионеры получили помощь в размере 700 леев. Инициатива принадлежит президенту страны.