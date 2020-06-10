Президент Игорь Додон утверждает, что не поддержит либерализацию земельного рынка, чтобы иностранные граждане могли приобретать сельскохозяйственные земли в нашей стране. Об этом глава государства заявил на общественном телеканале.



- Самое дорогое, что есть в Республике Молдова - это люди и земля. Мы не позволим, по крайней мере, пока я будут президентом, я заблокирую попытку дать права иностранным гражданам покупать земли, - заявил Игорь Додон.



Глава государства утверждает, что только граждане Республики Молдова и предприятия-резиденты имеют право покупать землю. В то же время президент считает, что утверждение такого закона является очень рискованным делом.