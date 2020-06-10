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Игорь Додон: "Я заблокирую попытку дать права иностранцам на покупку земли в Молдове"


Президент Игорь Додон утверждает, что не поддержит либерализацию земельного рынка, чтобы иностранные граждане могли приобретать сельскохозяйственные земли в нашей стране. Об этом глава государства заявил на общественном телеканале.

- Самое дорогое, что есть в Республике Молдова - это люди и земля. Мы не позволим, по крайней мере, пока я будут президентом, я заблокирую попытку дать права иностранным гражданам покупать земли, - заявил Игорь Додон.

Глава государства утверждает, что только граждане Республики Молдова и предприятия-резиденты имеют право покупать землю. В то же время президент считает, что утверждение такого закона является очень рискованным делом.


Опубликовано: 10:57 10/06/2020

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