Președintele Igor Dodon a declarat că, până la începutul lunii iulie, va prezenta un program de măsuri de susținere a agricultorilor, afectați în acest an de seceta hidrologică. Șeful statului a menționat la postul public de televiziune că acest an pentru agricultori a fost unul dificil, dar securitatea alimentară va fi asigurată.



Potrivit președintelui, roada de cereale din grupa I va fi de 50-60% în comparație cu roada anului trecut, iar recolta cerealelor din grupa II nu va fi mai rea ca anul trecut. La plantațiile multianuale situația este diferită.



”Situația este satisfăcătoare, dar aceasta nu înseamnă că nu vom găsi posibilități să ajutăm agricultorii. Discutăm cu Guvernul, partenerii externi pentru a anunța în următoarele săptămâni cu ce suport vom veni în acest an dificil. Unii agricultori solicită ca statul să vină cu semințe pentru semănăturile de toamnă. Sunt câteva soluții care sunt analizate”, a declarat președintele.