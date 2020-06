Președintele Igor Dodon a declarat că, perioada guvernării regimului oligarhic a fost una dintre cele mai complicate etape din istoria modernă a Republicii Moldova. Șeful statului a declarat la postul public de televiziune că evenimentele din iunie 2019, când a fost dat jos de la guvernare regimul condus de Vladimir Plahotniuc, vor marca istoria modernă a Republicii Moldova.



”Poate este unul dintre cele mai importante evenimente care a avut loc în această perioadă. În opinia experților, politicienilor, în Moldova au fost două perioade dificile: prima la începutul anilor 90 - războiul de pe Nistru și a doua - perioada de guvernare oligarhică și statul capturat”, a declarat Igor Dodon.



Președintele susține că nu regretă nicio clipă decizia pe care a luat-o în data de 8 iunie 2019.



”Mă bucur că am depus sprijinul, am fost unul din actorii principali care a dus la eliberarea statului din captivitate. Cu toate că am riscat cu cariera politică și familia mea. Eram conștient că vor turna noroi pe mine și o fac mai departe”, a spus președintele.



În opinia șefului statului, acum situația este alta în Republica Moldova.



”Trebuie să conștientizăm că mai avem foarte mult de lucru. Nu este niciun motiv să ne relaxăm. Regimul încearcă să revină în forță”, a declarat președintele.