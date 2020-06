Vara și-a intrat în drepturi, iar vremea de afară este tocmai bună pentru scăldat, bronzat sau relaxat pe plajele locale. Cât de sigur este, însă, scăldatul pe timp de pandemie a aflat colega noastră Ilona Vedrașco.



Marea, soarele, plaja sunt atribute de bază ale sezonului estival, însă, în acest an, din cauza pandemiei, vacanțele au devenit imposibile. Prin urmare, mulți locuitori ai Chișinăului aleg lacurile din capitală, indiferent de starea apei sau a plajei.



În principiu, nu este rău, dar apa este puțin murdară în lac. Apa este murdară doar lângă țărm, în rest e curată. Nu este înfricoșător, soarele va ucide toți virușii ”



«„Apa nu este murdară, a fost curățată. - Vii aici în fiecare an? Este deja al doilea an.



«Vin la plajă pentru prima dată, e foarte bine, liniște, îmi place. Nu mă scald, doar mă bronzez, nu mă tem, dar apa e foarte murdară, nu e de scăldat”



«Da, ne temem, dar ce să facem. Copiii oricum nu îi ții acasă. Mai bine dușurile le deschideau, atunci nu eram nevoiți să intrăm în această baltă”



Angajații de la Spații Verzi ne-au spus că lacurile sunt dezinfectate periodic, iar prelucrarea plajelor va avea loc chiar în această săptămână.



SERGHEI CARP, DIRECTOR, SPAȚII VERZI CHIȘINĂU

«Știm cu toții că este necesar să menținem o distanță chiar și pe stradă, să purtăm măști, mănuși, să mergem la magazin cu măști. De ce vorbim atunci despre înot? Desigur că nu poți. Nu există încă ordin să deschidem plajele când va fi, vom ști Noi luăm măsuri, dar totuși le cer tuturor să se abțină de la scăldat. "



Și autoritățile municipale din Capitală fac apel către populație să se abțină de la scăldat și bronzat. De receptivitatea cetățenilor depinde situația epidemiologică din țară. Ilona Vedrașco, Nicolai Vasiliev, Accent TV.