Începe recrutarea de primăvară a tinerilor în Armata Națională a Republicii Moldova. Guvernul a aprobat procedura de selectare și a stabilit numărul de recruți pentru lunile aprilie-iulie, anul curent. Mai multe detalii aflați din reportajul care urmează.



Anton are 21 de ani. După ce a absolvit liceul, tânărul a fost acceptat în una din universitățile din capitala Rusiei. Acesta s-a întors în Moldova cu câteva luni în urmă, din cauza pandemiei de coronavirus. În acest răstimp, el a decis să-și îndeplinească datoria față de patrie.



ANTON COTOMAN, RECRUT

„De ce în armată? Pentru a servi, pentru a plăti datoria către patria mamă, pentru a fi un om cu drepturi depline. Cred că aceasta este cea mai bună alegere pe care o poate face oricine. Eu am venit și am trecut un examen medical. Am fost trimis în trupele de informații”



Centrul de asistență medicală include un oftalmolog, un chirurg, un terapeut și un psihiatru. Aceștia examinează în fiecare zi până la 20 de recruți, iar numărul tinerilor care vin în armată din propria dorință crește semnificativ.



LIVIU RUSNAC, PREȘEDINTELE COMISIEI MEDICALE

„În ultimii ani, totul s-a schimbat în bine. Sunt mulți oameni care doresc să se alăture armatei, datorită schimbării condițiilor de trai. Sunt mulți doritori care vor să servească patriei.”



Academia Militară „Alexandru cel Bun” este singura instituție de învățământ superior care pregătește ofițeri. Tatăl lui Ion Jerniac este maior, iar fiul său dorește să-i calce pe urme.



ION JERNIAC, RECRUT

„Aceasta este decizia mea personală, vreau să protejez patria. Sunt patriot și nu vreau să părăsesc țara, cum o fac ceilalți, așa că rămân acasă pentru a o proteja. La început m-am gândit să fac sport, dar cred că în domeniul militar mă așteaptă un viitor mai bun."



VITALIE BARCARI, COMANDANT

„Am început recrutarea. Acum, tinerii sunt supuși unui examen medical, pentru a verifica disponibilitatea fizică. În prima etapă, vor fi recrutați 60 de tineri, iar în cea de-a doua etapă, care va avea loc în iulie - 113."



Recrutarea în Armata Națională se efectuează de două ori pe an: din aprilie până în iulie și din octombrie până în ianuarie. Durata serviciului militar este de 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare este de 3 luni.