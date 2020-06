Pe timp de pandemie, când hotarele țărilor cu potențial turistic sunt închise, vă invităm să facem o vizită la Galeria de artă, Petru Costin – una dintre comorile orașului Ialoveni. Galeria va putea fi vizitată de toți doritorii, după ridicarea restricțiilor. Iniţiativa deschiderii galeriei aparţine renumitului colecţionar Petru Costin, care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness graţie lucrurilor unice din colecţia sa. Muzeul a fost construit pe locul unei școli vechi.



PETRU COSTIN, FONDATORUL GALERIEI DE ARTĂ. OR. IALOVENI

„Două etaje sunt amenajate au mai rămas încă două de amenajat. În galeria aceasta sunt expuse colecții unice. Valoarea acestora este recunoscută nu doar în țară. Aici este expus acel record mondial, Guinness”.



Petru Costin are o colecție de 3200 de potcoave, cu care a intrat în Cartea Recordurilor. Colecționarul intenționează să bată și alte recorduri.



PETRU COSTIN, FONDATORUL GALERIEI DE ARTĂ. OR. IALOVENI

În 2020 eu am pregătit deja toate materialele necesare și am primit permisiunea Comisiei Recordului Guinness din Anglia, să expun de ziua Independenței o nouă colecție cu care să bat recordul, după asta mai pregătesc un record până la sfârșitul anului, știu că îl voi bate, iar secretul îl voi deschide în acel moment” .



Galeria de artă păstrează o colecție de monede, ordine și medalii unice, colecționate pe parcursul a 50 de ani; icoane vechi. Tot aici puteți vedea și obiecte meșteșugărești, copia sabiei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și alte obiecte de preț. (Imagine: 09244 - Sabia)



PETRU COSTIN, FONDATORUL MUZEULUI DE ARTĂ. OR. IALOVENI

„Aici ne aflăm într-o încăpere interesantă cu vreo 80 de samovare. Samovarul aduce pace în casă. Iată aici sunt trei samovare egoist, ele sunt numite astfel pentru că, dacă în ăsta din imagine poate fi preparat ceai pentru 20 de persoane, cel egoist e atât de mic încât este prevăzut doar pentru o persoană. Astfel de samovare sunt greu de găsit, eu am în colecție trei ”.



Galeria de artă din Ialoveni își va deschide ușile pentru publicul larg după ridicarea tuturor restricțiilor impuse din cauza pandemiei.



PETRU COSTIN, FONDATORUL MUZEULUI DE ARTĂ. OR. IALOVENI

„Bașcanul Găgăuziei a dat acordul, ca după pandemie să organizăm o întâlnire pentru a stabili o locație unde ași putea expune restul colecției cu tematică comunistă. O colecție pe care am adunat-o din 1990 de la destrămarea URSS, o colecție impunătoare care necesită încă 4 etaje” .

SERGIU ARMAȘU, PRIMAR DE IALOVENI

„Acum s-a construit un nou muzeu. , Petru Costin, care va fi un punct istoric pentru Republica Moldova” .



Inaugurarea galeriei de artă este posibilă grație colaborării dintre autorităţile de la Alba Iulia şi consiliul local Ialoveni, cu o contribuţie de 50 de mii de euro.