



Лето вступило в свои права. И даже пандемия не мешает отдыхающим обживать столичные пляжи и даже купаться в местных водоёмах. Можно ли спокойно и беззаботно отдыхать на пляжах Кишинева, узнала Илона Ведрашко.



Илона Ведрашко, Корреспондент Accent tv

«Море, солнце, пляж - важные атрибуты лета. Но не все могут позволить себе купить путевку в жаркие страны, а в связи с пандемией̆ и само путешествие становится невозможным. Поэтому многие кишинёвцы приходят к местным водоёмам и купаются, не смотря ни состояние воды и пляжа, ни на режим карантина».



«В принципе не плохо, но вода немного грязноватая в озере. Вода грязная только около берега, а там она чистая. Не страшно, солнышко – ультрафиолет, убьет все».



«Вода не грязная, ее чистили. – Вы приходите сюда каждый год? Да уже второй год».



«Я пришла на пляж в первый раз, очень хорошо, тихо, мне нравится. Я не купаюсь, только на пляже загораю. Я не боюсь, но вода очень грязная, она не для купания».



«Конечно страшно, но что делать? Детей дома все равно не удержишь. Вот лучше бы открыли душевые, и не надо было бы в это болото лезть».



Большинство муниципальных озер и пляжей находятся в ведении зеленого хозяйства. Там нам рассказали, что дезинфекция озер проходит регулярно, а дезинфекция пляжей пройдёт на этой неделе. Так же специалисты ведомства уже осмотрели все установленные душевые кабины и проверили водопровод. К пляжному сезону все готово, но пляжный сезон еще не начался, и пока непонятно, когда начнётся.



Сергей Карп, директор Зеленого хозяйства Кишинева

«Все мы знаем, что надо соблюдать дистанцию даже на улице, ходить в масках, перчатках, заходить в магазины в масках. Что нам говорить о купании? Конечно нельзя. Нет еще распоряжения – открыть пляжи, когда оно будет нам неизвестно. С нашей стороны мы предпринимаем меры, но всё-таки прошу всех воздержаться от купания».



Муниципальные власти столицы так же просят воздержаться граждан от купания и принятия солнечных ванн на пляжах. Ведь от этого зависит, немного ни мало, национальная эпидемиологическая ситуация.