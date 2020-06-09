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35 новых троллейбусов для столицы



По улицам столицы скоро поедут новые троллейбусы, собранные здесь же, для чего его руководство столицы возьмёт кредит в 130 миллионов леев. Подробности в нашем сюжете.

Условия кредита были утверждены на заседании Кишинёвского Муниципального совета во вторник. Займ будет предоставлен отечественным коммерческим банком, сроком на 7 лет, с годовым беспроцентным периодом. Кредитная ставка составляет 6,9% ежегодно. Муниципальные советники обещают, что первая партия собранных в Кишиневе троллейбусов появится на его улицах 15 августа. На этом же заседании совета обсуждался и вопрос выделения 12 миллионов леев 18 муниципальным больницам, специализирующимся на лечении COVID-19.

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«Было закуплено защитное снаряжение для медико-санитарных учреждений муниципия, а также все необходимое для борьбы с коронавирусом. В некоторые больницы были докуплены медикаменты, которые, к сожалению, не были выданы в нужное время».

Со счета, открытого примарией для пожертвований на борьбу с коронавирусом, было выделено 5 миллионов леев, из которых 4 миллиона уже потрачено.



Опубликовано: 18:31 09/06/2020




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