



По улицам столицы скоро поедут новые троллейбусы, собранные здесь же, для чего его руководство столицы возьмёт кредит в 130 миллионов леев. Подробности в нашем сюжете.



Условия кредита были утверждены на заседании Кишинёвского Муниципального совета во вторник. Займ будет предоставлен отечественным коммерческим банком, сроком на 7 лет, с годовым беспроцентным периодом. Кредитная ставка составляет 6,9% ежегодно. Муниципальные советники обещают, что первая партия собранных в Кишиневе троллейбусов появится на его улицах 15 августа. На этом же заседании совета обсуждался и вопрос выделения 12 миллионов леев 18 муниципальным больницам, специализирующимся на лечении COVID-19.



ТАТЬЯНА БУЧАРСКИЙ – ГЛАВА ГЕНЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦПОМОЩИ И ЗДОРОВЬЯ

«Было закуплено защитное снаряжение для медико-санитарных учреждений муниципия, а также все необходимое для борьбы с коронавирусом. В некоторые больницы были докуплены медикаменты, которые, к сожалению, не были выданы в нужное время».



Со счета, открытого примарией для пожертвований на борьбу с коронавирусом, было выделено 5 миллионов леев, из которых 4 миллиона уже потрачено.