



Несмотря на то, что ТЦ столицы были открыты накануне после длительного перерыва, даже сегодня никто не пытается «взять» их штурмом. Продавцы жалуются, что покупателей значительно меньше, чем до пандемии, и далеко не все пришедшие соблюдают предписанные меры безопасности. Тем не менее, перед входом каждому пришедшему измеряют температуру, и проверяют наличие маски.



В перчатках и в маске эта женщина пришла в ТЦ, чтобы купит летнюю обувь. Цены – приемлемые, однако, покупательница возмущена тем, что не все покупатели соблюдают меры безопасности.



«Уже на первом этаже я увидела женщину в маске, но она покрывала только рот, без носа. Меня это очень беспокоит. Торговые центры и рынки должны быть заинтересованы в соблюдении мер безопасности, а не только в прибыли с продаж».



Продавцы уверяют, что соблюдают все требования медиков, но больше их беспокоит отсутствие клиентов.



«Мы работаем с соблюдением всех мер безопасности. У нас есть дезинфектант и влажные салфетки, обрабатываем все предметы, к которым подходят покупатели. Работаем в масках и перчатках. Пока покупателей мало. Ждем, когда у людей появятся деньги, и, может, тогда они пойдут их тратить здесь».



«У нас есть и антибактерицидное средство, и маски. Мы готовы ко всему, но торговля очень слабая. Да, покупателей почти нет».



К открытию Торговых центров многие владельцы бутиков подготовились основательно: завезли новые коллекции одежды и обуви по доступным ценам.



«Я думала, что есть скидки, и что могу позволить себе обновить гардероб».



«Мы подготовились к летнему сезону, к торжественным мероприятиям, балам, поэтому, коллекции были пополнены. На некоторые модели скидка максимально возможная, до 70%».



«Делаем различные скидки, уступаем, чтобы привлечь покупателей. У нас только один покупатель с утра был».



Напомним, столичные ТЦ открыли двери для покупателей 8 июня. Они будут работать только в будни – с понедельника по пятницу, с 10 утра до 4 дня. Работать будут только торговые точки, а кафе и зоны отдыха, расположенные в здании центра – пока остаются закрытыми.