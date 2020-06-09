Товаров много, покупателей мало
Несмотря на то, что ТЦ столицы были открыты накануне после длительного перерыва, даже сегодня никто не пытается «взять» их штурмом. Продавцы жалуются, что покупателей значительно меньше, чем до пандемии, и далеко не все пришедшие соблюдают предписанные меры безопасности. Тем не менее, перед входом каждому пришедшему измеряют температуру, и проверяют наличие маски.
В перчатках и в маске эта женщина пришла в ТЦ, чтобы купит летнюю обувь. Цены – приемлемые, однако, покупательница возмущена тем, что не все покупатели соблюдают меры безопасности.
«Уже на первом этаже я увидела женщину в маске, но она покрывала только рот, без носа. Меня это очень беспокоит. Торговые центры и рынки должны быть заинтересованы в соблюдении мер безопасности, а не только в прибыли с продаж».
Продавцы уверяют, что соблюдают все требования медиков, но больше их беспокоит отсутствие клиентов.
«Мы работаем с соблюдением всех мер безопасности. У нас есть дезинфектант и влажные салфетки, обрабатываем все предметы, к которым подходят покупатели. Работаем в масках и перчатках. Пока покупателей мало. Ждем, когда у людей появятся деньги, и, может, тогда они пойдут их тратить здесь».
«У нас есть и антибактерицидное средство, и маски. Мы готовы ко всему, но торговля очень слабая. Да, покупателей почти нет».
К открытию Торговых центров многие владельцы бутиков подготовились основательно: завезли новые коллекции одежды и обуви по доступным ценам.
«Я думала, что есть скидки, и что могу позволить себе обновить гардероб».
«Мы подготовились к летнему сезону, к торжественным мероприятиям, балам, поэтому, коллекции были пополнены. На некоторые модели скидка максимально возможная, до 70%».
«Делаем различные скидки, уступаем, чтобы привлечь покупателей. У нас только один покупатель с утра был».
Напомним, столичные ТЦ открыли двери для покупателей 8 июня. Они будут работать только в будни – с понедельника по пятницу, с 10 утра до 4 дня. Работать будут только торговые точки, а кафе и зоны отдыха, расположенные в здании центра – пока остаются закрытыми.
Опубликовано: 18:30 09/06/2020