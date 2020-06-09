



Разрешение на летнюю уличную торговлю в Кишиневе будет отозвано. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, возмутившийся тем, что в последние дни в городе появились новые неавторизованные торговые киоски.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«У меня возникает вопрос – кто и как дал разрешение на установку этих киосков, когда сразу было заявлено, что ответственные за это преторы и вице-примары Инга Ионесий и Виктор Киронда. Я был согласен с тем, чтобы уличная торговля была разрешена на летний период, но чтобы все было правильно организовано. Я подписал разрешение, но в первую же неделю люди сели нам на голову, и решили, что снова можно идти по «беспределу». Именно поэтому с сегодняшнего дня мы отказываемся от этого вида торговли».



Глава столицы потребовал в течение двух дней убрать все киоски, работающие без авторизации, призвав вице-примаров и преторов держать этот вопрос на контроле. Кроме того, Ион Чебан сообщил, что намерен обратиться в муниципальную комиссию по здравоохранению, чтобы специалисты рассмотрели возможность запрета посещения детских площадок. По мнению генпримара, несмотря на регулярную дезинфекцию, эти зоны все равно являются местом с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Я прошу родителей не разрешать детям играть на детских площадках, чтобы не подвергать малышей риску заражения коронавирусом. Специалистов попрошу в течение недели проанализировать ситуацию и выступить с рекомендациями, чтобы защитить наших граждан. Не исключаю, что вновь может быть введен запрет на посещение детских площадок».



Ион Чебан обратился к родителям, подчеркнув, что именно на сотрудничество с ними рассчитывает Кишинёвская примария, признав при этом, что понимает, насколько сложно объяснить детям, что играть на любимых ими площадках будет нельзя. Муниципальные службы будут и в дальнейшем проводить дезинфекцию детских площадок, отметил генпримар.