



Пандемия не мешает культурному росту, и наш корреспондент предлагает, пока виртуально, побывать в Яловенах, в художественной галерее Петра КостИна. Известный коллекционер вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря уникальным экспонатам своей коллекции. Галерею построили на месте старой школы.



ПЕТР КОСТИН, ОСНОВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ЯЛОВЕН

«Два этажа уже обустроеноы, осталось обустроить еще два. В этой галерее выставлены уникальные коллекции, их ценность признана не только в стране. Здесь выставлена коллекция, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса».



В коллекции Петра Костина - 3200 подков, именно коллекция подков вошла в Книгу Гиннеса. Коллекционер хочет побить и другие рекорды.



ПЕТР КОСТИН, ОСНОВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ЯЛОВЕН

«В 2020 году я уже подготовил все необходимые материалы и получил разрешение от Комиссии Книги рекордов Гиннесса из Англии выставить в День Независимости новую коллекцию, которая может побить рекорд. К концу года я намерен установить еще один рекорд. Я знаю, что побью его, но открою его секрет только в тот момент».



В художественной галерее хранится и коллекция уникальных монет, орденов и медалей, собранных за 50 лет. Здесь модно увидеть и множество старинных икон, изделия кустарного производства, копию меча Штефана Чел Маре, а также другие ценные предметы.



ПЕТР КОСТИН, ОСНОВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ЯЛОВЕН



«Мы находимся в интересной комнате, в которой расположено около 80 самоваров. Самовар приносит мир в дом. Вот три самовара эгоиста, их так называют, так как, если на этом аппарате чай можно приготовить для 20 человек, то эгоист настолько мал, что он рассчитан только на одну персону. Такие самовары найти сложно, в моей коллекции - три».



Художественная галерея в Яловенах откроет свои двери для широкой публики после снятия всех ограничений, наложенных из-за пандемии.



ПЕТР КОСТИН, ОСНОВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ЯЛОВЕН

«Башкан Гагаузии согласилась организовать встречу после завершения пандемии, чтобы определить место, где я мог бы продемонстрировать оставшуюся часть коллекции на коммунистическую тематику. Коллекция, которую я собираю с 1990 года, после распада СССР. Для этой внушительной коллекции потребуется ещё 4 этажа».



СЕРГЕЙ АРМАШУ, ПРИМАР ЯЛОВЕН

«Построен новый музей. Галерея Петра Костина станет исторической точкой на карте Молдовы».



Открытие художественной галереи стало возможным благодаря сотрудничеству между властями румынского города Алба Юлиия и Яловенского местного совета. Было выделено 50 тысяч евро.