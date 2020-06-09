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Заседание парламента состоится на этой неделе



Парламент Молдовы возобновит работу на этой неделе, заседание запланировано на четверг. Об этом, президент Игорь Додон заявил по итогам утренней встречи с премьером и спикером. Известно, что депутатам предстоит обсудить ряд важных для населения законопроектов.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Закон о поддержке ветеранов. Этот законопроект предусматривает бесплатную выдачу полиса обязательного медицинского страхования и увеличение социальной помощи для вдов ветеранов. Это совместное решение, принятое правительством и представителями ветеранских организаций. Надеемся, что этот документ будет принят, возможно, и единогласно».

Согласно этому законопроекту, размер ежемесячной государственной помощи вдовам ветеранов, а также вдовам ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС будет увеличен вдвое. Если депутаты утвердят этот документ, он вступит в силу уже с 1 июля. Другим важным вопросом, который должен быть обсужден парламентом на этой неделе станет Закон об эНКаО. Глава государства подчеркнул, что по спорным и сомнительным моментам этого законопроекта был найден консенсус.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Был найден консенсус по изменению ряда статей, которые позволяют снизить риск вмешательства внешних факторов во внутреннюю политику Молдовы. И если эти поправки будут поддержаны, тогда, скорее всего, Закон об эНКаО будет проголосован на этой неделе во втором чтении, а потом будет направлен на промульгирование президенту».

Напомним, ранее президент Игорь Додон заявлял, что промульгирует закон об эНКаО только в его новой редакции и только, если документ не будет противоречить национальным интересам страны.



Опубликовано: 18:28 09/06/2020




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