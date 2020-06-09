



Начинается весенний призыв в вооруженные силы нашей страны. Правительство утвердило порядок зачисления на службу и определило количество призывников на апрель-июль этого года. О молдавских новобранцах в нашем следующем репортаже.



Антону 21 год. Отучившись в Кишиневском лицее, он уехал покорять Москву. Молодой человек поступил в один из столичных Российских университетов на факультет Нефтегазовой промышленности. В Молдову юноша вернулся несколько месяцев назад в связи с пандемией. И решил внезапно возникшее свободное время провести в армии – отдать долг родине, а уже после доучиться и устроиться на работу по специальности.



Антон Котоман, призывник

«Почему бы не в армию? Отслужить, отдать долг родине, стать полноценным мужиком. Я думаю, что это лучший выбор, который сейчас может сделать любой. Я сам пришел, прошел медкомиссию. Меня определили в разведку».



В составе медкомиссии офтальмолог, хирург, терапевт и психиатр, и каждый день через неё проходят до 20 призывников. Поток снизился из-за введенных мер безопасности. Но таких, как Антон, становится все больше. С каждым годом количество призывников по собственному желанию увеличивается в разы. В армии уверенны, что это связанно с улучшением условий содержания солдат.



Ливий Руснак, председатель медицинской комиссии военного центра Кишинева

«В последние годы все изменяется к лучшему. Есть очень много желающих попасть в армию, в связи с изменением в лучшую сторону условий в армии. Очень много желающих отслужить».



Военная академия Вооружённых сил имени Александра чел Бун – единственное высшее учебное заведение, которое готовит военные кадры. Как показывает практика, в Молдове немало молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с армией. Как, например Ион Жирняк, его отец Роздован Серджу – майор. Сын мечтает пойти по стопам отца, и возможно дослужиться до генерала.



Ион Жерняк, призывник

«Это мое личное решение, я хочу защищать родину. Я патриот и не хочу уезжать из страны, как другие, вот и остаюсь на родине, чтобы защищать ее. Сначала я думал податься в спорт, но думаю, в военном деле меня ждет лучшее будущее».



Виталий Баркарь, командир кишиневского военного округа

«Мы начали призыв. Сейчас призывники проходят медкомиссию, для того чтобы убедиться в физической готовности, для прохождения военной службы. На первом этапе наберут 60 призывников, на втором этапе, который состоится в июле месяце – 113».



На срочную или сокращенную военную службу в ряды Национальной Армии Молдовы призываются мужчины, граждане Республики Молдова в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв проводится 2 раза в год: с апреля по июль и с октября по январь. Срок прохождения срочной военной службы - 12 месяцев. Для лиц с высшим образованием срок военной службы составляет 3 месяца.