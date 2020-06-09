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Служу Молдове!



Начинается весенний призыв в вооруженные силы нашей страны. Правительство утвердило порядок зачисления на службу и определило количество призывников на апрель-июль этого года. О молдавских новобранцах в нашем следующем репортаже.

Антону 21 год. Отучившись в Кишиневском лицее, он уехал покорять Москву. Молодой человек поступил в один из столичных Российских университетов на факультет Нефтегазовой промышленности. В Молдову юноша вернулся несколько месяцев назад в связи с пандемией. И решил внезапно возникшее свободное время провести в армии – отдать долг родине, а уже после доучиться и устроиться на работу по специальности.

Антон Котоман, призывник
«Почему бы не в армию? Отслужить, отдать долг родине, стать полноценным мужиком. Я думаю, что это лучший выбор, который сейчас может сделать любой. Я сам пришел, прошел медкомиссию. Меня определили в разведку».

В составе медкомиссии офтальмолог, хирург, терапевт и психиатр, и каждый день через неё проходят до 20 призывников. Поток снизился из-за введенных мер безопасности. Но таких, как Антон, становится все больше. С каждым годом количество призывников по собственному желанию увеличивается в разы. В армии уверенны, что это связанно с улучшением условий содержания солдат.

Ливий Руснак, председатель медицинской комиссии военного центра Кишинева
«В последние годы все изменяется к лучшему. Есть очень много желающих попасть в армию, в связи с изменением в лучшую сторону условий в армии. Очень много желающих отслужить».

Военная академия Вооружённых сил имени Александра чел Бун – единственное высшее учебное заведение, которое готовит военные кадры. Как показывает практика, в Молдове немало молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с армией. Как, например Ион Жирняк, его отец Роздован Серджу – майор. Сын мечтает пойти по стопам отца, и возможно дослужиться до генерала.

Ион Жерняк, призывник
«Это мое личное решение, я хочу защищать родину. Я патриот и не хочу уезжать из страны, как другие, вот и остаюсь на родине, чтобы защищать ее. Сначала я думал податься в спорт, но думаю, в военном деле меня ждет лучшее будущее».

Виталий Баркарь, командир кишиневского военного округа
«Мы начали призыв. Сейчас призывники проходят медкомиссию, для того чтобы убедиться в физической готовности, для прохождения военной службы. На первом этапе наберут 60 призывников, на втором этапе, который состоится в июле месяце – 113».

На срочную или сокращенную военную службу в ряды Национальной Армии Молдовы призываются мужчины, граждане Республики Молдова в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв проводится 2 раза в год: с апреля по июль и с октября по январь. Срок прохождения срочной военной службы - 12 месяцев. Для лиц с высшим образованием срок военной службы составляет 3 месяца.



Опубликовано: 18:21 09/06/2020




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