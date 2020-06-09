



Продовольственная безопасность Молдовы – обеспечена. Об этом заявил глава государства по итогам рабочего заседания со спикером и премьером, подчеркнув, что ситуация в сельском хозяйстве значительно улучшилась.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«На прошлой неделе я был в 4 районах, на этой неделе посещу еще несколько районов. Хочу вас заверить, продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Вероятнее всего, в этом году даже будет осуществлен экспорт зерновых, потому что ситуация в сельском хозяйстве улучшилась».



Государство поддержит и предпринимателей. На этой неделе правительство должно рассмотреть и утвердить инициативу президента по субсидиям для поддержки предпринимателей в период кризиса - государство возьмет на себя выплату процентов по кредитам в размере 6 фондов оплаты труда. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2021 года. Она распространяется также на займы, полученные в микрофинансовых организациях.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«На этой неделе, на заседании правительства будет одобрен законопроект о внедрении инициатив, которые я анонсировал несколько недель назад – о субсидировании кредитов в размере шести фондов оплаты труда. Сейчас в законе прописано 3 фонда оплаты труда, мы увеличиваем до 6. Думаю, что на этой неделе проект пройдет утверждение правительством, и очень надеюсь, что на следующей неделе его утвердит и парламент».



Игорь Додон сообщил, что премьер-министр Ион Кику заверил его, что средства на выплату зарплат, пенсий и пособий есть, а в конце июня – к началу июля - начнутся работы по восстановлению дорог в каждом населенном пункте страны. Напомним, Национальная программа «Хорошие дороги для всех» была запущена по инициативе президента и предусматривает ремонт национальных и местных дорог. На каждое село будет выделено до 1 млн леев.