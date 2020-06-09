



Несмотря на критику, звучащую со стороны оппозиции, эпидемиологическая ситуация в Молдове все же значительно лучше, чем во многих европейских странах. Об этом заявил Игорь Додон, после совместного рабочего заседания с Зианаидой Гречаный и Ионом Кику.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Из 48 европейских стран, Молдова находится на 22 месте по числу инфицированных COVID-19 на 1 миллион человек. И 19-ое место по количеству смертей на миллион и уровень смертности составляет 3,5% от общего числа инфицированных. Большинство случаев, диагностированных в последнее время – бессимптомные. Люди не ощущают никаких симптомов, ради собственной безопасности идут делать тест, и узнают, что у них коронавирус».