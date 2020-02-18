СРОЧНО! 218 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Республике Молдова зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Общее число инфицированных составило 10025 человек.
Полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц 5797 пациентов.
365 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Общее число инфицированных составило 10025 человек.
Полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц 5797 пациентов.
365 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
Опубликовано: 17:46 09/06/2020
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