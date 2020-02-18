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СРОЧНО! 218 новых случаев заражения коронавирусом
 

СРОЧНО! 218 новых случаев заражения коронавирусом


За последние сутки в Республике Молдова зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее число инфицированных составило 10025 человек.

Полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц 5797 пациентов.

365 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.


Опубликовано: 17:46 09/06/2020

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