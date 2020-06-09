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С завтрашнего дня перекроют улицу Тигина: как изменится движение транспорта


Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 10 по 26 июня будет перекрыто дорожное движение по улице Тигина на участке от улицы Митрополита Варлаама до бульвара Штефана чел Маре, пишет aif.md. Здесь будут проводиться работы по прокладке сетей. В данной связи изменится движение общественного транспорта, как следует ниже.

Автобусы №24, №31, №38 и №39: Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №113: Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, Штефан чел Маре, ул. Чуфля, Виадук и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №117: Туда – от ул. Измаил по бульварам Д. Кантемир, К. Негруцци, Штефан чел Маре, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №152: Туда – маршрут сокращается до ул. Болгарская, а далее по установленному маршруту.

Микроавтобус №178: Туда – от ул. Колумна по улицам Измаил, Букурешть, Тигина и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №190 и №192: Туда – от ул. Измаил по улицам Букурешть, Измаил и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данный участок.


Опубликовано: 17:42 09/06/2020

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