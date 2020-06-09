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Мунсовет проголосовал за получение кредита для обновление троллейбусного парка


Сегодня в Муниципальном совете Кишинева был одобрен проект решения, который предусматривает получение кредита на сумму 130 млн. леев. На эти средства муниципалитет сможет собрать в этом году 35 троллейбусов, из которых 5 будут двухзвенными.

Как отметил генеральный примар столицы Ион Чебан, после сегодняшнего голосования местная власть приблизилась к цели – обеспечить город новым транспортом.

– Мы сделали еще один шаг к обновлению троллейбусного парка столицы. Хочу поблагодарить всех советников и всех тех, кто приложил усилия для реализации этого проекта. Жители Кишинева должны иметь современный и качественный транспорт. Это не наша прихоть, а первостепенная необходимость для города в центре Европы, – отметил градоначальник.

Кредит будет взят в коммерческом банке в Республике Молдова сроком на 7 лет с процентной ставкой 6,9% годовых.

Глава столицы также отметил, что в последующие годы муниципалитет постарается изыскать средства для приобретения новых единиц транспорта.

– В общей сложности к концу 2023 года мы намерены собрать в Кишиневе 90 троллейбусов, из которых 20 – двухзвенных. Это цель, которую мы поставили перед собой, – подчеркнул Ион Чебан.


Опубликовано: 17:39 09/06/2020

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